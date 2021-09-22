美國政府規定，11月以後打完兩劑疫苗的旅客才能入境，若是打了沒有得到國際認證的高端疫苗是否能被允許入境美國？這議題引起廣泛的討論。國民黨立委賴士葆表示，根據疾管署到8月底前的資料顯示，官員打高端的比例只有3.2％，所以美國這個新政策對官員的影響很小。

賴士葆說，官員施打兩劑疫苗已經達到65％的高比例，官員不斷的宣導催促民眾有疫苗就要去打，不要挑選國際疫苗，也不要避選高端。

賴士葆又說，然而官員精挑細選國際認證的疫苗，卻刻意地避開高端，更不可思議的是卻在政策上鼓動側翼、網紅在媒體和社群宣導愛國意識，說打高端才是愛台灣的表徵，官員領的薪水是政府公帑，為什麼言行不一致，不打高端、不愛台灣、卻不覺得愧疚。

賴士葆指出，正副總統強力推銷高端的心志不改，預告9月底要打第二劑高端，如此賣力地推銷高端，民眾就是不買單，為何總統不去說服6成5官員施打高端疫苗，這樣比什麼都具有說服力，不要一昧的誘導民眾打高端疫苗。