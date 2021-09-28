有媒體批露台灣霹靂舞好手張雅涵因為打不到被國際認證的疫苗，差點被迫放棄代表我國至波蘭參加BC One霹靂舞總決賽。台北市議員羅智強直言，「高端孤兒，蔡英文在乎嗎？」他並痛批私心自用的疫苗政策差點扼殺一位優秀體育選手，代表台灣爭奪國際冠軍，「東京奧運時那個天天為選手加油的蔡英文怎麼消失了？」

羅智強今(28日)在臉書上表示，「高端孤兒，蔡英文在乎嗎？」媒體批露台灣霹靂舞好手張雅涵因為打不到被國際認證的疫苗，差點被迫放棄代表我國至波蘭參加BC One霹靂舞總決賽，22歲的張雅涵只能排到高端疫苗，但波蘭政府明明白白規定，入境者需施打過歐盟批准的疫苗且要接種滿14天才能免於10天隔離，她若打了高端也是白打。

羅智強指出，張雅涵8月中即向體育署求援，但一直未獲積極協助，諷刺的是，波蘭在9月初還捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，行政院長蘇貞昌大內宣稱是善的循環，但這善的循環卻循環不到需要的人，在立委呼籲下，張雅涵在9月中預約到第1劑國際疫苗，但能否趕在11月比賽前完整接種第二劑卻仍是未知數，東京奧運時那個天天為選手加油的蔡英文怎麼消失了？她私心自用的疫苗政策差點扼殺一位優秀體育選手代表台灣爭奪國際冠軍，

羅智強坦言，自己早就一再呼籲高端未獲國際認證，不僅防護效力不明，更恐會讓施打者被拒於他國門外，但對蔡英文而言卻都如馬耳東風，同時美國政府也宣布11月起外籍旅客入境，需出示完全接種兩劑疫苗證明，美國CDC指出所有獲得WHO認證的疫苗，都符合「完全接種」的定義，但高端呢？高端孤兒出不了國，蔡英文在乎嗎？衛服部長陳時中說「世界也不是只有美國」，難道世界只剩承認高端的印尼？反正大內宣做好做滿，東奧選手的熱度也蹭足，「高端孤兒，蔡英文，哪在乎？」