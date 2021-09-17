針對行政院昨晚出爐的3＋11決策過程調查報告隻字未提防疫破口，民進黨立委范雲今受訪表示，尊重行政院調查結果。（林縉明攝）

針對「3＋11」破口，外界將矛頭指向曾經舉行相關協調會的民進黨立委范雲，但立院今開議，政院提交的3+11專案報告，全文未提范雲，引發在野質疑到底是要護航什麼？而范雲今上午接受媒體訪問時表示，尊重行政院調查結果。此話一出，再度引發網友抨擊，有人留言表示，「不要出來丟人現眼」。

該報告指機組員防疫管理模式，指揮中心從去年的14天到基礎版3+11，今年1月則調整為7+7，到3月5+9、4月加強版3+11，再到6月、7月、9月都持續滾動修正。

報告強調，防疫過程每個決策，不可能都盡善盡美，但回顧前年底疫情剛爆發、甚至全世界還未能察覺時，行政團隊已有先見，並全力投入防疫，在關鍵33天做出登機檢疫、暫停旅行社出團、禁止醫用口罩出口及延後兩周開學等重要決策，終能確保國人一整年平安。

范雲今上午表示，尊重行政院調查結果，未來也有監察院的調查，她的態度都一樣；對於防疫破口從何而來？范雲說，無法回答，尊重行政院調查結果，現在最重要是一起團結防疫。

范雲的回應曝光後，網友紛紛在《中時新聞網》、《yahoo新聞》、《LINE TODAY》相關報導底下留言，「臉皮真是厚啊」、「臉皮真是厚，應該辭掉立委，多一個你給台灣多大的傷害，少一個你讓台灣更多的安全」、「晚上睡得著嗎？」「顏色對了做什麼都沒事」、「對你有利就尊重調查，對你不利就政治迫害，劇本創新一下嘛」、「當然是護航護到底啊」。不過也有人認為尊重報告。