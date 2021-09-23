行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌今日就「新冠肺炎防治及紓困振興追加預算案」至立院報告。立委高金素梅質問「台灣缺疫苗，韓國都催了8百多萬劑」，蘇回應政府會持續努力催疫苗，但台灣的疫情控制是世界最好，這是外國媒體報導台灣奇蹟，「這不是我自己在講」。高金說，希望蘇看看國外，可以好好反省自己。

高金素梅指出，截至9月20日，各國施打2劑疫苗覆蓋率，新加坡77％、英國65％、美國54％、南韓42％，台灣卻只有6.6％。換言之，台灣連新加坡的10分之1都不到。

高金素梅說，台灣現在的75歲以上人口，打完2劑的不到1％。全民完成2劑者也僅6.6％，但第2類中央防疫官員打完2劑的卻達65％。而台灣30至50歲青壯人口，何時能打到疫苗仍遙遙無期。

蘇貞昌回應，第2類20多萬人中，大部分打完2劑的官員都是地方前線人員，中央官員僅1700多人，這對於數字的詮釋是扭曲、倒果為因。

但蘇貞昌表示，總體來說，高金素梅的說法的確是確實，台灣買了很多疫苗還沒進來，政府也痛苦不堪。蘇還加碼爆料「蔡總統說，自己從未欠錢趕3點半，只有對催疫苗很用力，『用盡了命在催』」。

蘇貞昌指出，泰國現在在加工疫苗，但它自己都缺貨。韓國有派團去催貨，但依比例來說，台灣反而比較高。疫苗是賣方市場，各國都在搶。有的國家已經在打第3劑，但也有國家連第1劑都沒有。

蘇貞昌強調，政府會持續努力催疫苗，但台灣的疫情控制是全世界最好，外國媒體報導，台灣是奇蹟、專業成功「這不是我自己在講」，高金素梅說，希望蘇貞昌可以看看全世界，好好反省自己。