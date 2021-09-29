陳玉珍攻擊主席台，身體幾乎懸空。（中時新聞網直播畫面）

立法院28日院會邀請行政院長到院施政報告並備質詢，國民黨與民進黨立委一早搶占發言台，立委陳玉珍一度站到桌上。（姚志平攝）

國民黨立委陳玉珍28日清晨突襲立院議場大門成功，進入議場後她更企圖衝上主席台，準備拔下麥克風，遭多名民進黨女性立委圍攻並被抱走，成為立院混戰的焦點之一。民進黨立委高嘉瑜形容，當時陳玉珍猶如法國大革命畫作中，手持國旗帶領眾人衝鋒的女神，當時高嘉瑜則是負責守衛質詢台，並和前來搶麥克風的國民黨立委們爆發衝突，手指頭被折來折去，到現在還隱隱作痛。

高嘉瑜29日在政論節目《新聞大白話》中表示，每個人在立法院都各司其職， 昨天我們早上6點就到立法院守候，希望能讓蘇貞昌上台接受質詢，而國民黨的戰術是希望杯葛，大家攻防中都有分配位置，自己是負責占據質詢台，讓質詢的人可以上台。

高嘉瑜指出，時代力量立委邱顯智上台時，她為了捍衛邱質詢的權力，便用手抓住麥克風，但國民黨幾位女立委非常兇悍，「把我的手指凹來凹去」，想讓她放手並搶奪麥克風，這也讓她的手指到現在還在痛。她坦言，當下自己還一手壓制李貴敏，一手抱住張玉美，讓她們不要亂動，而對於有心人的解讀，高家瑜則覺得很無聊。

高嘉瑜直言，陳玉珍的戰鬥力十分強悍，且是有備而來，昨天她站到桌子上，國民黨的焦點都在陳玉珍身上，除了陳玉珍的紅頭髮、戰鬥手套 ，「你可以發現她除了拿國旗之外，整個像法國大革命的女神的畫面站在那裡」，國民黨一整天的努力，可能只被一個陳玉珍拿走了。

不過，高嘉瑜也說，這樣子的大混戰是不是人民想看到？畢竟大家還是想透過質詢過程中的攻防，去了解行政院現在到底哪裡有問題，但現在立法院的戰神，不是透過質詢、辯論產生，而是誰比較會打，大家過去說立法院很會吵架，現在看起來還是沒有改變。