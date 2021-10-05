重陽節將屆，台南市政府10月中旬將發放重陽敬老禮金1000元，傳出由里長逐戶親送重陽節禮金到長者手中惹議，台南市議員王家貞、陳怡珍等藍綠議員5日質詢關切，質疑社會局「簡單的事情複雜做」，造成基層公務員壓力，社會局長陳榮枝回應，4日晚間討論後，決定延續往年採匯款方式發送，以入帳為主、發放現金為輔，台南共計32萬1222人符合領取資格。

王家貞說，上周五接獲里長陳情，指今年台南重陽節敬老金發放，一改往年的匯款轉帳，換成由里長及基層公所里幹事，挨家挨戶將千元「重陽敬老現金」送到府，有里長不滿表示、這形同增加基層負擔。她直指，明年就要市長選舉了，市府根本想藉由分送敬老金向基層拉票，她抨擊，簡單的事複雜做，要折磨基層到何時？

陳怡珍表示，里長為防疫已經忙不完，又要到府發放禮金，工作根本做不完。她說，很多里長擔憂自己里內超過1000位長者，要帶著超過100萬現金在身上，里長要承受失竊風險，壓力很大，呼籲市府決議政策前，應先多方考量，才不會造成民怨。

陳榮枝表示，親送重陽金並未定案，市長也聽到基層的聲音，昨晚各單位與市長討論後，決定採取匯款方式，只針對少數帳戶被扣押或沒有帳戶的老人，才親送到家戶。社會局指出，設籍台南市，年滿65歲以及55歲以上長者都可領到，共計32萬1222人，其中，287位百歲以上人瑞，則將發放1萬元。