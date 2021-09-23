針對台北市長柯文哲稱社宅「停看聽」、怕債留子孫、找保險業投入資金，財政局長陳家蓁23日表示會找都發局、保險業等討論。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲日前表示，北市社宅恐債留子孫，要「停看聽」，另可研究利用現行保險業得投入10％的錢到公共設施的規定，來蓋社宅，「畢竟建商不可能接受50、70年的虧本，只有銀行業和保險業可」。議員23日於財建委員會輪番砲轟，根本沒金融常識、天馬行空隨口說，完全沒跟局處、保險業討論過。財政局回應，會找都發局研議。

議員林穎孟質詢，柯文哲說怕債留子孫，但都沒看到北市相關的數據，到底公式是怎計算出來？到底未來會負債多少，導致無法負擔社宅，她認為柯根本隨口講講，因都發局2017年的自償率報告中，並沒提到會債留子孫，依北市目前的財政怎可能負擔不了社宅。

林穎孟還說，她以為柯是跟財政局、都發局都討論過配套措施後，才如此對外說明，但實際上卻是柯未經與局處的評估即隨口提出，柯要搞清楚社宅不是「營利」，而是「社福」。

議員林亮君說，柯只憑當初去荷蘭看過社宅，就以為可全部委給保險業投入，事實上荷蘭並無完全仰賴民間特定行業，而是「半公半民」的方式，不可能由民間單位來收取租金，這僅是柯一廂情願，怎可能要民間做就做。

「柯天馬行空、異想天開、沒金融常識！」議員苗博雅痛批，柯說要引入保險業資金，但保險業有「最低投報率須超過2％」的要求，北市想把公家的地給財團做賺錢的房地產，那命名「社宅」還有道理嗎？金融業投資2年就要有收益，但社宅可能嗎？柯不要浪費社會資源，僅靠想像力奔馳是什麼都做不出來，呼籲局處長們要勇敢告訴柯。

財政局長陳家蓁答詢，柯7月間的晨會有提出這樣的想法，並由副祕書長李得全擔任專案管理，財政局提供市有地，然後透過民間的力量，財政局會評估，並規畫找保險公司討論，但也不會只有壽險業，也會找其他金融業；至於「債留子孫」部分，後續會找都發局研議統合後再報告。財委會第一召集人楊靜宇決議，請財政局將報告內容於2周內交付。