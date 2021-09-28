更新內容17:23)高雄市三民區昨（27日）下午4時許發生一起舉槍輕生案件！1名22歲林姓女子在住處舉槍自轟，隔壁房姊姊聽到2聲槍響，破門進入發現妹妹已倒臥在床上血泊中，左胸及左頸各中1槍，當場不治身亡，警方案發後勘驗現場，發現2封分別留給家人與一名密友的遺書，並在輕生前留訊息與女友道別：「不能娶你了！」今檢警初步相驗林女遺體，並依檢察官指示，將於30日複驗解剖查看有無藥物反應。

警方調查，林女的胞姊與姊夫案發時正在家中睡覺，突然聽聞槍響，嚇得衝往妹妹房間查看，打開門一看，赫見林女倒臥床上的血泊中，嚇得連忙報警，雖緊急報案送醫搶救，下午5時許仍宣告不治，警方正在追查林女的輕生原因與槍械來源。

警方在現場發現一把改造手槍、2顆擊發的子彈殼與13發子彈，研判林女應是持槍自戕，一槍打在左頸、一槍則自左前胸貫穿後背，經送醫搶救後仍宣告不治，經勘驗現場，尋獲2封內容約簡短百字遺書，一封給家人、另一封則留給親密的女性友人。

遺書中，林女除了表示抱歉外，提及自己投資虛擬貨幣損失超過200萬，疑似想不開才會選擇走上絕路，此外，留給女性密友的遺書中遺憾寫下：「不能娶你了！」。

檢察官今相驗，確認林女身上的2處槍傷都是近距離射擊，初步研判是持槍自戕，排除外力介入，高雄檢方今早相驗林女遺體，初步排除外力介入，將於30日解剖複驗確定死因，同時檢查體內是否與殘留藥物。