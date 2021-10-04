新莊警PO影片揭火爆所長「踹桌、自打巴掌」：盼長官管一管

一名在新北市新莊福營派出所服務的警員， 在臉書社團「爆料公社」PO文附圖表示，一名x姓所長曾對同仁踢桌子、罵三字經，又在一名畢業未滿2年的警員面前自打4 下耳光，如此行為分局長官都知道，卻視而不見，才決定上網爆料，希望引起更上級的長官重視。惟此文曝光掀起網友兩派看法，有人力挺原PO勇於說出遭遇，也有人認為，所長動怒原因不明，未查出真相之前，難斷定爆料員警所言是否屬實，另所長發飆的影片為何會流出，也待進一步查證。

據「ETtoday新聞雲」報導，原PO在「爆料公社」app發文強調，分局的長官都知道這名所長情緒控管有問題，卻視而不見，大家忍無可忍，只好上網尋求幫助，希望引起長官重視。

原PO還附上2段影片畫面，第一段影片可見，兩名同事負責勤務，利用空閒環境整理空檔，前往3樓廚房烤牛排，卻被該所長誤以為在摸魚，連原因都不問就先大罵一頓，還用腳踹桌子，甚至大罵三字經，只是影片沒有錄音。

第二段影片是一名畢業未滿2年警員，業務上犯了不是很嚴重的小錯誤，沒想到所長情緒失控，不僅當面自打耳光，還連打了4下，讓資淺的學弟當場傻眼。

所長誤以為在摸魚，連原因都不問就先大罵一頓，還用腳踹桌子，甚至大罵三字經。

此文曝光後引起兩派不同看法，也有人質疑影片的真實上，認為應查明PO文員警的爆料是否屬實。