南投縣長林明溱強調，抱著多幫民眾接種一劑疫苗就是多保護一個人理念，推動「人人有疫苗，防疫護家園 」。（盧金足攝）

南投縣目前已完成32萬2574人接種作業，全縣人口涵蓋率50.55％，南投縣長林明溱9日到設在慈濟南投連絡處接種站視察時表示，感謝許多默默奉獻在接種站協助接種工作，用愛心支持到底的協力夥伴，抱著多幫民眾接種一劑疫苗就是多保護一個人理念，推動「人人有疫苗，防疫護家園 」。

南投縣目前已完成32萬2574人接種作業，全縣人口涵蓋率50.55％。（盧金足攝）

林明溱視察疫苗接種站 曝南投縣人口涵蓋率破5成

林明溱說，南投縣自6月15日起擴大施打新冠肺炎AZ疫苗，首批接種對象包含75歲以上長者及65歲以上原住民，並依疫苗配賦情形及年齡層依序接種，南投縣計有80家醫療院所加入新冠疫苗合約院所為縣民提供疫苗接種服務。

南投縣長林明溱貼心提醒長輩，接種後要注意自己的狀況。（盧金足攝）

南投縣目前已完成32萬2574人接種作業，全縣人口涵蓋率50.55％。（盧金足攝）

截至7日止新冠疫苗接種已達32萬2574劑，其中以AZ疫苗最多，共接種17萬7119劑；莫德納疫苗接種8萬8805劑次之，高端疫苗接種2萬1186劑及BNT疫苗接種3萬5464劑。

林明溱表示，縣府很感謝縣府各局處團隊、衛生局、衛生所及縣內各醫療院所在防疫上的用心努力，更感謝許多默默奉獻在各接種站協助疫苗相關接種工作的協力夥伴，包括各級民意代表、議員、鄉鎮市公所人員、村里幹事、村里鄰長、警察同仁、社區志工、清潔消毒人員等。

醫護相關人員任勞任怨，冒著風雨無阻、頂著烈日豔陽，一接到接種設站指令，二話不說，立即完成裝備及號召人力，到社區及學校為民眾接種疫苗，犧牲奉獻、認真投入的精神令人感佩。

衛生局長陳南松說，南投縣幅員遼闊，人口嚴重老化，偏鄉交通不便，鄉鎮數位落差情形嚴重，加上國內疫苗短缺，配賦量無法足額供應接種需求。

尤其自今年7月開放1922疫苗預約平台進行登記預約接種作業，疫苗來源多需透過平台登記預約始得配賦，南投縣的疫苗接種進度及全縣人口疫苗涵蓋率想要追上全國人口涵蓋率極為困難。

但南投縣政府團隊在中央疫苗尚無法開放地方政府自購疫苗前，仍持續積極向中央爭取疫苗配賦數量，在縣政府、鄉鎮市公所及醫療團隊等通力合作下，南投縣接種疫苗的人口涵蓋率從6月的7.6％，提升到7日的50.55％，涵蓋率已增加42.95％。

「疫苗使用率達到96.92％」，陳南松強調，南投縣沒有多餘庫存疫苗，所有疫苗都充分使用在民眾身上，絕不浪費。

在新冠疫情的防疫管制方面，在縣府各單位落實各項防疫管控措施，加強民眾防疫宣導，嚴密監控社區疫情風險，南投縣自7月21日最後一位確診個案通報至10月9日，已連續80天無南投確診個案通報，各醫療院所在院內感染控制也嚴格把關，並提供充足的醫療服務量能。

陳南松說，南投縣5成以上的民眾均已完成新冠疫苗疫苗的接種，但是南投縣要追趕上全國人口涵蓋率57.80％目標還有需要努力的空間，主要原因還是在疫苗撥配量不足。

在第一劑疫苗接種率部分，縣內50-64歲及30-49歲這兩個年齡族群的疫苗接種率顯著偏低，另外在疫苗第二劑的接種，默德納疫苗還有許多65歲以上長者仍未能獲得疫苗接種。

陳南松呼籲民眾，為了自身的健康及社區防疫安全，尚未接種新冠疫苗者，請務必至1922疫苗預約平台進行登記，南投才有機會獲得到疫苗的配賦量，沒有登記就沒有疫苗。

縣府也籲請中央能在近期113萬劑默德納疫苗送達國內完成封緘後，撥配南投縣足量的疫苗配賦，填補疫苗的缺口，提升涵蓋率，以協助達成全國疫苗涵蓋率「第一劑7成」、「第二劑3成」的全國共同目標，讓南投縣在做好防疫前提下，促進南投的觀光及工商發展，恢復社會經濟榮景。