林姓男子5年前因與已婚的鍾姓女子到摩鐵，遭通姦罪判刑4月定讞，他聲請釋憲後，去年司法院大法官宣告通姦罪違憲，檢察總長為他提非常上訴後，他獲改判無罪確定；林男請求刑事補償，但最高法院認為他並非未通姦被判無罪，駁回請求，這也是釋憲後首例。

最高法院認為，林男並非未通姦被判無罪，與刑事補償立法意旨係因國家實現刑罰權之公共利益結果，致個人基本權利受有特別犧牲之損害或危險有別，才會駁回林男的請求。

最高法院首次針對通姦罪除罪化後的刑事補償問題做成裁判，刑事第五庭認為，《刑事補償法》雖然規定依再審、非常上訴或重新審理程序裁判無罪者可請求國家補償，但通姦罪是法律遭宣告違憲失效，並非被告「沒有做這些事」，不能請求刑事補償。

各自有家庭的49歲林姓男子與32歲鍾姓女子，2016年1月在高雄市的一家汽車旅館房間內，遭鍾女之夫偕同友人、員警逮獲，2人共處一室，旅館房間內有使用過的衛生紙1團，檢察官囑託警方鑑定後，檢出林男的精液斑跡與鍾女DNA， 2人遭移通姦罪起訴。

法院認定林男及鍾女未能尊重自己及他人之婚姻關係，竟為滿足一己私慾而為前揭通姦及相姦行為，破壞家庭、婚姻之和諧，且林男未表示認錯及悔意，難認其犯後態度良好，將林男依通姦罪判刑4月，鍾女判刑3月，都可易科罰金定讞。

林男遭判決確定後，2018年向司法院聲請解釋憲法，去年5月29日司法院大法官作成釋字第791號解釋，刑法通姦罪違憲、立即失效，檢察總長為林男提非常上訴，今年1月最高法院將林男改判無罪確定，他請求刑事補償，遭最高法院駁回確定。