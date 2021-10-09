10月8日政府才正式發放五倍券，當天高雄就就出現國內首起偽造五倍券案件。一名洪姓男子異想天開，利用「彩色影印機」進行複印後，帶著家人前往某家牛排館大啖牛排，然後掏出五倍券結帳，但店員覺得紙張太過粗糙，而懷疑是假的，現場立刻報警處理，警方隨後將洪男依照刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦，恐怕將面臨處三年以上十年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。

首例偽造五倍券現蹤高雄，警方提供正版的與偽造五倍券比較，希望民眾分辨清楚。(戴志揚翻攝)

政府甫於10月8日開放振興五倍券紙本領取使用，就在高雄市鳳山區發生一起使用偽造五倍券案件，鳳山區某牛排店店員結帳時，發現一洪姓男子(24歲)手持一張面額200元的振興券結帳，店員一摸紙張便查覺有異，店家老闆隨即通知警方，鳳山分局新甲所員警到場，經過一番查證後，確認洪男使用之振興券確為偽造，立即將洪男帶回派出所調查釐清。

店員一摸紙張便查覺有異，店家老闆隨即通知警方。(戴志揚翻攝)

經警方調查，洪男供稱其於本(08)日12時30分許在鳳山區超商領取紙本振興五倍券後，隨即到附近一印刷店向老闆表示：影印要做紀念用。老闆不疑有他，為洪男影印了整套彩色的五倍券。隨後洪男便帶著不知情的家人持該偽造的五倍券前往牛排店消費，惟結帳時，因偽造的五倍券紙質過於粗燥，而遭店員懷疑，故通知警方到場。

經警調查偵訊時，洪男坦承犯行不諱，並表示因家中經濟狀況不佳，才動歪腦筋想將五倍券翻倍使用。全案偵訊後將依違反刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦。

鳳山分局呼籲，想充分利用振興五倍券的經濟效益，應循正當管道，找尋合法的優惠活動，而非鋌而走險自行加倍，以免消費不成，又背上刑事責任。