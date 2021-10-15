全球百貨密度最高的信義區，下周21日首度新光三越、微風、遠百三雄周年慶齊登場！微風信義祭出首賣、獨家商品逾百件，五倍券放大下旬再加碼，微風集團董事長廖鎮漢認為，周年慶在五倍券相乘下，必將刮起消費振興旋風，周年慶全檔力拚41.9億元優於去年，且全年有望上看305億元目標。

微風總店長兼副總蔡碧芳指出，微風周年慶首波由復興微風廣場與南京店先登場，業績增長近5％，其中五倍券收單自8日起首三日金額更較去年三倍券發放首三日成長增加9倍之多，過去前三季微風在線上電商微風online挹注下並無衰退跡象，因此第四季周年慶加五倍券相乘下有望達成年初廖鎮漢所宣佈305億元目標。

微風信義、松高、南山三店為迎周年慶，Van Cleef & Arpels新登場，其中Vintage Alhambra系列珠寶成為必收清單，同時微風南山國際精品PRADA、MIU MIU亦將陸續登場，來自日本大阪的珈琲品牌搭配職人手作麵包PaPa Lewis大阪珈琲進駐微風松高，Breeze Super南山旗艦店接續Breeze Super微風超市本店「經典20」，南山旗艦店「米其林潮流美食」接力登場，有望再衝一波雙位數業績成長。