繼客家委員會在上周抽出第一梯次10萬744份票券後，於今天再度抽出身分證末2碼11及末3碼439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589，共9萬7983位幸運兒，可獲得每份面額500元客庄券，中籤名單將在明日(22日)上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網(https://vhpi.5000.gov.tw/)及發送中籤簡訊通知。

客委會表示，將於11月1日上午9時起統一發送第二梯次中籤民眾領取票券簡訊，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後四碼後即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券，民眾於「客庄券2.0」指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用期限至111年4月30日止。