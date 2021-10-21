各縣市拚五倍券振興效益，一再祭出好康，嘉義縣今宣布抽獎活動官網上線，最大獎是市值500萬元輕豪宅，另加碼抽市價142萬元的敞篷遊艇，一艘可搭載6人，非常適合三五好友出遊，縣府鼓勵民眾來嘉義縣消費、登錄發票，就能參加抽獎。

縣府指出，只要在10月8日至明年4月30日活動期間，民眾在嘉義縣店家（以營利事業登記地為準）消費，不限使用振興券，取得「統一發票」或持「有免用統一發票專用章的收據」者，即可至官網登錄發票號碼等相關資料，每累積滿500元，即可獲得一組抽獎序號參加抽獎。

抽「敞篷遊艇」是嘉縣獨家首創，市價百萬元的遊艇可搭載6人，船長5.5米，寬度2.25米，且除了加碼獎、首獎輕豪宅外，還有Gogoro、IPHONE13、50吋以上電視等各式大獎，獎品數量超過1000分，市值超過1000萬元，最小獎項也市值2000元起跳，不定期還有驚喜加碼好禮。

縣長翁章梁表示，為達到振興在地經濟，來嘉義縣消費不限使用振興券消費，只要來嘉義縣吃喝玩樂，取得「統一發票」或持「有免用統一發票專用章的收據」，累計滿500元就可參加抽獎元，另特別提醒大家，嘉義縣農會雖位於嘉義市，但持縣農會開立的發票，也可以參加抽獎，歡迎全國民眾來嘉義縣消費抽大獎，輕豪宅、敞篷遊艇的主人可能就是你！

有關嘉義縣振興抽獎登錄，可參閱官網(https：／／plus1.net.tw／)活動辦法，若有系統登錄問題，洽客服專線07-7528688。