新光三越台北信義新天地周年慶今（21日）登場，有冷氣團、振興五倍券、新品牌助業績衝刺，提高顧客來店誘因；五倍券搭配滿千送百，5000最高變8500，帶動保養品、家電、3C開店熱搶。

新光三越台北信義新天地周慶顧客回流，化妝品區買氣熱絡。（石智中攝）

這次周慶超過5000坪、364櫃首次迎戰周慶，購物人潮明顯回流，保養品、家電、3C 3大業種整檔看好可成長超過雙位數。大容量的組數較去年增加2成，帶動品牌銷售客單近1成，明星保養大容量爆品「蘭蔻超極光晶露搶購組」、「Kiehl’s超導全能修護露」限量組，賣出100組以上；下殺2.3折的皇室五星羽絨冬被限量100條，開店1小時內完售；電動床與床墊銷售量大幅成長3成。

新光三越台北信義新天地周慶顧客回流，化妝品區買氣熱絡。（石智中攝）

宅經濟也帶動家電買「黃金三機」洗碗機、乾衣機、掃拖機買氣旺，首日業績成長15至20%，洗碗機、烘衣機有五倍券＋雙機合購助攻，首日狂銷300組；按摩椅熱賣50台以上，首4日預計可賣超過200台；電動牙刷半小時也熱銷上百支。dyson v12吸塵器一開店狂銷30台，新一代懶人家電之王掃拖機成小家庭新寵兒，預計首4日可賣600台。

手遊、電競遊戲市場增加，中高階手機也出現換機潮，周慶遇上雙強新機對決，首日iPhone 13系列新機開店賣120支，A8 3F Samsung信義區首發3C配件專櫃的Samsung Galaxy Z Flip賣到缺貨。

新光三越台北信義新天地周慶顧客回流，化妝品區買氣熱絡。（石智中攝）

新光三越台北信義新天地周慶顧客回流，化妝品區買氣熱絡。（石智中攝）

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