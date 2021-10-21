微風信義區3館周年慶精品、潮流品牌和超市皆傳捷報，微風信義新進的珠寶品牌Van Cleef & Arpels業績成長2成、Hearts On Fire出現百萬刷手；微風南山16萬800元的Max Mara Teddy Bear泰迪熊大衣賣出10件；松高JORDAN明星代言鞋款、NBA球衣熱銷，業績增15%。微風董事長廖鎮漢開心表示：「這次可說是靠景氣打敗疫情。」

微風信義MM6綁帶皮外套3萬2800元、皮革長裙3萬3680元。（微風提供）

微風南山FENDI Kids LOGO鏤空針織衫，3萬2380元。（微風提供）

此外，微風信義推出加碼活動，凡持微風聯名卡累積消費單日單卡達25萬元，贈「飛利浦殺菌燈」，開店不到半小時全數兌畢。另，單筆滿5000元贈送的「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」門票，在開店1小時內也兌畢。

微風松高NBA Store NIKE GIANNIS IMMORTALITY EP籃球鞋（男款），2500元。（微風提供）

Breeze Super山梨麝香葡萄（雙入特選），1串原價1000元、2串優惠價1380元。（微風提供）

微風超市Breeze Super南山旗艦店，打出雙入山梨麝香葡萄組69折、振興福袋-長野麝香葡萄（贈新款色購物袋）4.4折、日本A5宮崎和牛壽喜燒肉片組7折、美國極黑肋眼排組71折等優惠組合；還引進雲林名店「和田順」，由台灣職人精神所熬煮的「順道紅茶」、「順道奶茶」，也是超市首日焦點，今天中午前賣超過50瓶。