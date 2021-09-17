（悠遊卡公司攜手燦坤3C通路，推出回饋北市長輩的超值方案，使用台北敬老／愛心卡綁定振興五倍券。圖／燦坤提供）

政府即將推出振興五倍券，不分年齡都可以領用5000元，並於9月22日開放數位綁定，根據內政部2021年資料顯示，台北65歲高齡人口比例近兩成，為使長輩更方便使用振興五倍券，並提供更暖心的服務與獨家優惠，悠遊卡公司攜手燦坤3C通路，推出回饋北市長輩的超值方案，使用台北敬老／愛心卡綁定振興五倍券，即可以最低1折帶回獨家商品。

以振興五倍券綁定台北敬老／愛心卡，並於10月8日至12月31日期間，至燦坤指定台北30家門市，即可享精選商品激省價三選一，限量一萬名，包含好禮一：德國百靈Oral-B活力亮潔電動牙刷組，搭配兩入刷頭原價2409元，燦坤獨家299元，保護長輩的牙齒健康。

好禮二：威創V-Trust手持式血氧濃度計原價4000元，燦坤獨家549元，是疫情期間必備用品。

好禮三：OMRON手臂式血壓計，及德國百靈Oral-B動感柔潔電動牙刷組合，原價2670元，燦坤獨家只要599元！

燦坤首創「3A4心」超級服務，「3A」是指「Anytime、Anyone、Awesome」，隨時滿足消費者生活中的各種需求；「4心」訴求「用心的經營、安心的購物環境、貼心的服務、放心把需求交給燦坤」，有需求找燦坤，燦坤隨時都在。

燦坤致力於深耕與消費者之間的連結，透過「3A4心」服務理念，將線上線下視為一體，要為消費者帶來最 Awesome 的購物體驗！在政府振興五倍券發放之際，快帶著長輩選購健康照護產品，燦坤與你一起把關家人的身體安康。