中國市場監管總局30日表示，近期要求共享消費品牌積極整改，並對中國外賣平台企業美團收購共享單車企業摩拜未依法申報開展調查工作。

綜合陸媒報導，市場監管總局30日稱，近期哈囉、青桔、美團、怪獸、小電、來電、街電、搜電8個共享消費品牌經營企業在行政只到下積極整改，取得成效，共享消費領域價格漲勢得到有效遏制，標價逐步透明化、規範化。

市場監管總局稱，對美團收購摩拜未依法申報開展調查工作。同時，對小電、街電、搜電對宣傳、促銷等行為開展了自查自糾，糾正具有誤導性或者歧義的語言和標價形式。

下一步，市場監管部門將進一步加大對共享消費領域的監管力度，要求各企業嚴格價格調整內部合規審查流程，如實、及時公示計價規則和計價標準，繼續發揮共享消費行業在滿足消費者應急需求，依法查處違法違規行為，切實維護共享消費領域價格競爭秩序，保障消費者合法權益。