針對調查局南機站證人筆錄遭竊事件，調查局5日上午否認有立委向調查局高層關切一事，表示已追回該份證人筆錄，不影響後續偵辦，將追究證人竊盜罪刑責外，至於調查官違失部分，由政風室查處中。

調查局表示，南機站日前因案查證需要，通知證人至該站查證，未料該證人竟私自將一份未簽名之調查筆錄及提示資料夾帶外出。南機站得知後已立即要求該證人交回資料，不影響後續調查，南機站並將依法追究該證人所涉刑事責任。至於同仁行為違失部分，調查局政風室已依權責進行查處中。

調查局強調，南機站均依法定程序進行調查，並無調查局高層接獲中央民意代表關切案情之事。

調查局澄清，偵辦假訊息案件是調查局業務職掌之一，且均嚴格檢視是否符合法律構成要件，絕無浮濫移送情事。調查局一向秉持維護國家安全與調查重大犯罪並重之原則，並無側重偏廢情事。

調查局說，前航基站組長徐宿良盜賣扣案毒品行為，對調查局局譽損傷至鉅且深，調查局已採行一連串強化改善措施，著手建立嚴密之扣押物品監管系統，防範一切可能發生疏失之情事。