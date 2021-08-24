許多國家為防堵Delta疫情宣布打第三劑加強劑疫苗，胸腔科醫師蘇一峰分享，以色列近日宣布打第三劑預防感染的保護力增加4倍、預防重症的保護力則增加5-6倍。美國、加拿大、法國與德國也紛紛準備打第三劑。貼文引起網友討論，直言台灣還有許多人連第一劑都不知道在哪裡，想打第三劑感覺得要等到2023年了，真的好可悲。

蘇一峰昨在臉書發文表示，以色列在8月22日宣布第三劑疫苗的效果，發現預防感染保護力增為4倍，防重症與住院的保護力則增為5至6倍，因此當地政府不顧世界衛生組織（WHO）的反對，將進一步開放40歲以上的教師、醫護與特殊疾病者打第三劑。

蘇一峰指出，以色列目前已有150萬國民施打第三劑疫苗，而美國、加拿大、法國與德國也都準備要打第三劑。他提到，美國的醫護人員針對是否該接種第三劑新冠疫苗進行投票，結果發現9成以上的人都希望可以打第三劑加強劑，甚至有不少病患也詢問能不能打第三劑疫苗。

不少網友看了則感嘆地說，「台灣第一劑還有很多人沒打到，第三劑可能是2023年的事了」、「國家政策真的重要，反觀我們的疫苗真是少的可憐」、「打疫苗好像遠遠看不到先進國家的車尾燈」、「台灣一堆人連第一劑疫苗在哪都不知道，可悲」、「國際疫苗都要打第三劑，國產疫苗應該要研發打第三劑。」

全球疫苗供貨嚴重不平均，部分先進國家宣布將施打第三劑加強劑疫苗，引來世衛組織的反對，因為有些國家的疫苗卻嚴重不足，甚至連醫護人員都無法先獲得基本保護。