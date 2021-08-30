台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

第二類打BNT人數再膨脹？怎老是打不夠？ 柯文哲批：政府自己製造特權

首批BNT疫苗將來台，除了給學生外，剩下80萬劑將依序從第一至十類往下接種，外界質疑怎麼第二類人員老是打不夠。台北市長柯文哲30日痛批，疫苗不夠發生分配問題，接著就出現醫學倫理問題，第二類人數一直在膨脹，是政府自己在製造特權，「第二類那件事怪怪的，不是很好。」

中央流行疫情指揮中心對外宣布將撥120萬劑BNT給學生族群施打，剩下80萬劑依序從一至十類往下打，北市議員羅智強痛批，怎麼第2類老是打不夠，為何高端疫苗不是從第二類先打。

柯文哲今指出，疫苗如果夠就都不是問題，大家都打得到，不夠的話，他一開始就主張醫院、防疫專責旅館、機場、機組人員優先打滿2劑，其他的按年紀由上往下安排，這是最簡單的方法。

他坦白說，第二類人數一直在膨脹，是政府自己在製造特權，當然會被人家攻擊，事已至此，打過第1劑了也不知道怎麼辦，疫苗不夠發生分配問題，接著就出現醫學倫理問題，第二類那件事怪怪的，不是很好。