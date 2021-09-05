為選舉熱身？柯文哲親下高雄「拜訪友人」 18:422021/09/05 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長、民眾黨主席柯文哲（前中）5日下午到高雄市內門紫竹寺參拜。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長、民眾黨主席柯文哲5日下午到高雄市內門紫竹寺參拜。民眾黨立委張其祿說，柯文哲此行是拜訪高雄友人，只是純粹拜訪。對於是否為選舉熱身，張其祿表示，此行程早就安排好了，柯P就是來看看高雄的朋友。 柯文哲4日晚間就南下高雄，張其祿表示，柯文哲此行到黨部視察，屬於不公開的行程。由於民眾黨在大旗美也有服務處，就安排柯文哲拜訪當地的人士、顧問。 認識20年才「開把」漂亮學妹 柯有倫自爆追妻秘辛 蘇貞昌拍板 嘉義科學園區落腳太保農場 #柯文哲 #張其祿 #民眾黨 #高雄 #選舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西富電機前董座告別式 蔡英文出席 04:102021/09/05 地方新聞 Delta恐生破口 桃竹強化二級 04:102021/09/04 財經要聞 香港「反恐條例」首亮劍 最高可囚終身 12:202021/09/05 兩岸 被起底曾想踹貓 柯文哲PO貓咪影片挨批「虛情假意救形象」 17:502021/09/04 政治 戰鬥藍南北串連 趙少康呼喊4字：發揮監督制衡力量 12:182021/09/05 政治 台灣人在大陸》第三代台商在湖州成長奮鬥的故事 06:142021/09/05 兩岸徵文 高雄建2再生水廠 總統喊政院會支持 04:102021/09/05 地方新聞 人事異動站 8月27日至9月2日 04:102021/09/05 產業．科技 陳金芳快評》蔡英文搶得李登輝政治遺產 11:552021/09/04 快評 衝4大公投投票率 民眾黨金門開講 04:102021/09/05 政治要聞 電商賣貨、推金融商品 這樣玩AI不冰冷又精準 08:202021/09/05 財經 政治熱門新聞 國軍士官比士兵多一倍！比例不合理 有失衡之慮 - 政治 柯P私下聊天時這樣形容陳時中 吳子嘉氣昏 - 政治 林環牆追論文門 再拿出文件要求考選部、蔡英文公開回答3問題 - 政治 2022台北市長選情聲量曝光 最新數字跌破眼鏡 - 政治 被嗆兩岸論述在台灣沒人支持 張亞中回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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