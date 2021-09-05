台北市長、民眾黨主席柯文哲5日下午到高雄市內門紫竹寺參拜。民眾黨立委張其祿說，柯文哲此行是拜訪高雄友人，只是純粹拜訪。對於是否為選舉熱身，張其祿表示，此行程早就安排好了，柯P就是來看看高雄的朋友。

柯文哲4日晚間就南下高雄，張其祿表示，柯文哲此行到黨部視察，屬於不公開的行程。由於民眾黨在大旗美也有服務處，就安排柯文哲拜訪當地的人士、顧問。