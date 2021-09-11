前總統陳水扁卸任多年，官司、健康風風雨雨，最近寄情於工作，改行當「老編」、主持人；他說，親敲來賓通告、採訪、「編、導、演」，一手包辦，展開退休總統的「斜槓人生」。

陳水扁說，「我現在兩個工作，一個就是臉書的『扁擔物語」，一個是電台主持」；採訪文稿都是自己寫，「我哪有助理，照片都是我挑的，沒有小編，除了交給後製美編」。

至於電台主持節目，他說為了專訪的人物，他會提前跑去採訪，回來做筆記。「我的時間都放在主持1小時，台下10天工」，現在當編、導、演，要看很多東西，受訪者若有回憶錄也要看，重點抓出來，比對、分析，找出經典名句、關鍵字。

提到自己節目，阿扁興致大開，馬上秀出手機裡面自己親擬的內容說，「我還要寫提綱，你要了解我有多辛苦，全自己動手，就是用這樣訓練腦袋，還有寫前言，因為受訪者有人沒時間看」。

阿扁小編加老編，相當專業，他說，現在已經訓練到全方位，連開場幾秒鐘、第一場幾分鐘都標得清清楚楚，若沒意外，全按流程走。

他舉例，日前專訪前台南縣長陳唐山，因陳的父親和他的曾祖父同名同姓，這些都找資料來的，包括專訪中穿場的兩首歌曲，他想好後跟當事人建議，哪個專輯、幾分幾秒，他都標好、算好時間。

阿扁指出，他專訪很多名人，都有回憶錄，有時他還要幫忙「校正回歸」，因為在他總統任內發生的事，只有他最清楚，他會在節目中糾正來賓回憶錄中的錯誤或解密。「還好我還活著，歷史就是這樣，傳記、回憶錄，有多少錯誤，有時真的不要當真」。

對於來賓的選擇及通告時間，常面臨「危機處理」，他說，桃園市長鄭文燦通告半年前就敲了，還包括10月高雄市長陳其邁、11月台南市長黃偉哲，怎會知道鄭專訪前兩天疫情爆發要延期，只好重新喬時間。

「因為我的節目已經滿檔，排到明年3月，不能開天窗，最後動了四個來賓，讓影響衝擊最少」，協調藝人澎恰恰救火」；有一次本來安排立法院長游錫堃，但前一天爆發180個確診案例，臨時拜託下一集的黃西田提前。「節目常臨時大搬風，因為都是重量級來賓，必須我親自出面才能擺平」。

他說，很多東西從來沒有經驗，但當你踏入一個新的領域時，會發現人的潛力無窮，這兩件事他單打獨鬥，「我也不相信我會有這種辦法」。