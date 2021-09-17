高雄市政府明(111)年度總預算，業經市政會議通過，其中警察局預算增編2.3億元，陳其邁市長上任後，體會警察人員在疫情期間的辛勞付出，力挺警察局的各項維護治安及交通預算，全力照顧員警，保護市民，營造安全城市。

高雄警政預算增編2.3億 ，陳其邁力挺警察誓言當後盾。(高雄市警局提供)

高雄警政預算增編2.3億 ，陳其邁力挺警察誓言當後盾。(高雄市警局提供)

陳其邁有鑑於「工欲善其事、必先利其器」，在明年度警察局預算特別增編汰換車輛裝備及辦公廳舍整建，照護現任、退休員警及巡守隊福利等。高雄市政府警察局表示111年度預算案歲出編列108.76億元，較今年度106.46億元，增加2.3億元，預算增列2.3億，除用於人力預算外，主要用於查緝非法槍彈、掃蕩毒品、檢肅不良幫派組織及掃蕩街頭暴力聚眾鬥毆，增購刑事、鑑識等相關器材，改善交通防治計畫，建置、維修錄影監視系統、汰換警用機車、警察辦公廳舍整建、增列義交人員慰問金、社區巡守隊誤餐費、關懷退休警察人員等。

高雄警政預算增編2.3億 ，陳其邁力挺警察誓言當後盾。(高雄市警局提供)

警用機車汰舊換新，警察局111年度預算增編3186萬元，以汰換警用機車425輛，利於逐年降低警用機車逾齡率。

為維護市民交通安全、充實道路交通安全設備、設施及小港區防治易肇事計畫，111年度預算增編3913萬元。

提供員警良好辦公環境，改善員警廳舍環境及辦公、備勤品質，廳舍整建及汰換辦公設施等部分，增編1508萬元；為查緝非法槍彈、掃蕩毒品購買刑事、鑑識器材，增編392萬元。

陳其邁也為體恤協勤民力的辛勞，警察局新增義交人員春節慰問金、社區巡守隊誤餐費及照顧關懷退休警察人員，警察局111年度預算增編963萬元。

為提供市民安居樂業及免於恐懼的安全生活環境，高雄市政府警察局將秉持著市長所揭櫫「讓民眾真安心」施政重點，以「科技辦案執法，警民合作打擊犯罪」、「提升裝備妥善率」兩大發展主軸，建構全民治安防護網，提升犯罪預防及偵查效率，置重點於「遏制毒品」、「打擊詐欺」、「檢肅槍彈」、「壓制不良幫派組合」、「掃蕩街頭暴力」等要項，積極打造高雄成為「幸福宜居的安全城市」。