活躍於電視圈的女藝人梁佑南（51歲），去年入股投資兒子方璿（27歲）所開設的餐酒館，同樣是藝人的女兒方琦擔任公關，該餐酒館成了名符其實的「家族事業」。梁佑南為了愛子，無論上新聞或是節目都大力宣傳，去年12月初餐酒館開幕時，更力邀多位圈內好友剪綵，眼看生意蒸蒸日上，未料卻因新冠肺炎疫情三級警戒而關店，好不容易解封，9月初卻發生黑道到店內惹事，餐酒館經營可謂一波三折。

本刊調查，梁佑南是佳樂小姐出身，從早期出台視演「台灣民間故事」，一路橫跨國、台語電視劇，也有多部電影作品，同樣活躍在綜藝談話節目上。不僅演藝事業成功，私底下梁佑南家庭生活幸福美滿，育有2子女，其中，雙胞龍鳳胎方璿和方琦最常被討論，由於女兒方琦長相甜美，常和母親一起上節目而出道，是目前受矚目的星二代。

佳樂小姐出身的梁佑南，身材臉蛋都保持得宜，她也是許多選美大賽指定邀請的來賓人選。（圖／報系資料照）。

而兒子方璿，不僅常接通告上節目，近年更積極從商，他原本和友人合開餐酒館，最後自己頂下當老闆，餐酒館以「教堂風格」改裝，把教堂彩繪玻璃當大門，在信義區4段林立的酒吧中識別度頗高。而該店開幕時，藝人李㼈、王燦到場剪綵外，梁佑南也發揮影響力，帶著方璿，上遍新聞、節目做宣傳；開業後店裡常常「星味十足」，女子天團S.H.E中的ELLA也曾去捧場。

梁佑南曾在一次專訪中，談到兒子方璿當老闆後改變很多，成熟負責，因為自己投資餐酒館80萬，一家人好像有了共同事業，「兒子是掌門人，我們在旁邊輔佐」。不過今年5月新冠肺炎疫情爆發，全國三級警戒，才開了半年的餐酒館被迫暫時停業，這一來等於不斷燒老本，方璿操碎了心，母親梁佑南幫忙喊苦「他都快哭了」。

只是，好不容易等了3個月，餐酒館才慢慢恢復正常營業，9月初卻遇上客人店內惹事，老闆方璿因而挨揍，由於對方有黑道背景，據了解，警方不敢大意，正循線追查中。

梁佑南常帶著龍鳳胎兒子女兒方璿、方琦上通告，是節目中相當受歡迎的組合。（圖／翻攝自網路）。

本刊致電女星梁佑南，求證其愛子方璿之餐酒館遭黑幫鬧事一事，梁佑南表示自己不常到餐酒館，並未獲悉此事。她坦言開店以和為貴，每天有形形色色客人上門，難免喝醉說話較大聲，動作比較大，但她相信兒子都能處理得宜。

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