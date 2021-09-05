台灣民眾黨祕書長謝立功5日走遍大桃園參拜宮廟與到地方企業探訪，外傳他有意參選桃園市長，謝立功則說「我不否認願意做這樣的嘗試」，但是現在還言之過早，如有更適合、更好的人選，「何必一定是我」。他強調，最後會是誰代表民眾黨到桃園市參選，黨部是在做順天應民的事，如同主席柯文哲所說，民眾黨是來解決台灣民眾迫切需要解決的事。

謝立功在民眾黨成員陪同下，5日分別走訪蘆竹龍德宮、企業、中壢仁海宮、楊梅錫福宮，並與在地民眾座談、餐敘。他說，到底誰來桃園參選，民眾黨會選出最適合人選，黨部會做順天應民的事，應民就是看民眾需要不是民眾黨的需要，而是看台灣民眾的需要、桃園需要怎樣的人，民眾黨有5名立委或是其他有意參選者都要好好經營，全台各縣市由他率先做起關心地方，最後由地方民眾決定誰是適合人選。

針對台灣基進黨批評謝立功表態參選桃園市長，說穿了不是為了地方福祉，而是為了爭取自己在黨內的發言權，對此謝立功則說，基進黨向來喜歡嗆聲，但是基進黨應該多投入如何讓台灣民眾生活過得更好，針對桃園市2022年的地方選舉布局，謝立功說，民眾黨現在在很多選區都有超過不只一位參選人，希望推出更多優質的參選人，相信所有參選人都有這樣的條件，希望每一個選區都不要缺席，提名辦法大概下周才會公布，後續也會有初選的過程。