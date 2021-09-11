台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，日後將以刺客之姿參選2022新北市長？近日網傳民眾黨內有人放話，台北市長兼民眾黨主席柯文哲有意讓黃瀞瑩挑戰現任新北市長侯友宜。對此，柯文哲表示，「這太離譜了，怎會有這麼驚悚的消息」。不過，國民黨台北市議員徐巧芯直言，黃瀞瑩這次比較像是「被放話」，換個角度想，其實對她是加分的。

北市府副發言人黃瀞瑩。（圖/北市府提供／張穎齊台北傳真）

由於過往「學姊」只要一現身，就會成為鎂光燈的焦點，過去也一直都是北市府的高人氣幕僚，現在傳出，民眾黨內有人放話，打算派出黃瀞瑩當刺客，參選2022新北市長，就算必輸，都只要不輸得難看，就能削弱侯友宜選總統的正當性。對此，侯友宜11日視察颱風防汛工作，受訪時被問及此事，他聽完笑答「我們都非常歡迎，大家好好努力做，謝謝大家關心新北市政」。

徐巧芯11日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，選舉有多一點人選，本來就是很正常的競爭現象，但她個人覺得，黃瀞瑩這次比較像是「被放話」，據她了解，黃瀞瑩本人其實是鎖定台北市士林北投選區的議員職務，現在傳出她被點名以發言人身份去當挑戰侯友宜的刺客，換個角度來說，其實對她也是加分，因為要選舉的人，其實最擔心沒話題炒。徐巧芯覺得，暗中放話的人原本是打算藉機打壓，但其實是幫到她的。