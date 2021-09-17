對於美國前國安顧問歐布萊恩建議台灣警察局可部署刺針飛彈，提升後備力量一事，台北市長柯文哲說國防的事他也不敢亂講，但覺得這實在有點太奇怪了！郭正亮質疑，台灣用得到嗎？這就是社區防衛，台灣不會過，萬一被偷怎麼辦？台北市還算好，地方呢？這就是不了解台灣的風土人情。徐巧芯也說，一黑衣人衝到警局把電腦砸了，刺針飛彈是可以拿出來的。

國民黨籍台市議員徐巧芯今（17）日在台北市議會質詢台北市長柯文哲，對於美國前國安顧問歐布萊恩建議台灣的警察局可部署刺針飛彈，以提升後備力量，有甚麼看法？

柯文哲回應說，國防的事他也不敢亂講，但覺得這實在有點太奇怪了！訓練成本很高，沒那麼容易，現在連地下室防空都還搞不定，真的要這樣做的話，要做的事很多，不是只有這個。

柯文哲補充，如果按美國國防部要求，國防預算要GDP的3％、恢復徵兵制，警局要加刺針飛彈是做得到，但要裝要裝像一點的，要全套的。

徐巧芯事後在政論節目認為，這就是要打到一兵一卒，每一個台灣人都要上場。這是新的議題，以前只有在灘頭，不會進到社區。而且萬一黑衣人衝到警局把電腦砸了，刺針飛彈是可以拿出來的。

郭正亮質疑，台灣用得到嗎？這就是社區防衛，台灣不會過，萬一被偷怎麼辦？台北市還算好，地方呢？這就是不了解台灣的風土人情。

美國國務院7月時批准對台軍售案，總價約22億美元。美國國防安全合作局新聞稿指出，美國國務院批准售台108輛M1A2戰車與相關設備，價值約20億美元；此外，還批准售台250枚刺針防空飛彈與相關設備，金額約為2.24億美元。