新北跟進北市推健康通行證？侯友宜：時機點未到不實施 15:332021/09/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，現階段新北沒考慮實施疫苗通行證或疫苗護照。 （陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市擬推健康通行證，打完二劑疫苗綠燈就能通行各場所，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，前段時間他有報告，現在疫苗覆蓋率不足，有人想打疫苗打不到，強調疫苗護照及通行照不是不能做，但時機點未成熟，如今天大家都有疫苗可以打，而且可以打到二劑，疫苗護照或通行證不是不可行，但目前時機點未到，等到大家都能打到二劑時再來做這件事更有意義，現階段新北沒考慮實施疫苗通行證或疫苗護照。 台南加碼抽永康樓房 北市綁悠遊付有現金券 負責人解隔後確診 侯友宜：新北幼兒園疫情穩定控制中 #通行證 #時機點 #疫苗護照 #新北 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北幼兒園負責人確診 侯友宜：穩定中、持續觀察監測 10:512021/09/17 生活 精品百貨周年慶 奢華好康吸貴客 04:102021/09/17 時尚消費 陳愷松 福善里廣設防疫消毒點 04:102021/09/17 地方新聞 北市推數位通行證 亮綠燈就Pass 04:102021/09/17 地方新聞 楊貴媚哽咽、楊烈嘆龍劭華驟逝 總統蔡英文至靈堂致意 13:052021/09/17 娛樂 社評／兩岸對話從重啟小三通開始 04:102021/09/17 焦點新聞 日謝台捐血氧機 蔡英文：朋友有需要我們就出手 才是真朋友 13:572021/09/17 政治 柯文哲拚2024總統大選將尋求支持 侯友宜回應了 15:442021/09/16 政治 直播》新北幼兒園增5人定序染Delta 侯友宜最新說明 14:462021/09/17 生活 8大加碼券懶人包更新／500元動滋券來了！9／22起開放登記抽籤 10:552021/09/17 生活 查口罩地圖、就醫紀錄都靠它！揭秘你所不知道的「健保大數據」 09:342021/09/17 生活 生活熱門新聞 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 第2劑莫德納今起配送 兩類人可接種 - 生活 境外移入11人全部Delta 一人打3劑疫苗還是確診 - 生活 政院公布3＋11報告狂捧自己 網看最後兩段怒了：乾脆大家跟范雲道歉 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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