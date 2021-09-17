台北市擬推健康通行證，打完二劑疫苗綠燈就能通行各場所，新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，前段時間他有報告，現在疫苗覆蓋率不足，有人想打疫苗打不到，強調疫苗護照及通行照不是不能做，但時機點未成熟，如今天大家都有疫苗可以打，而且可以打到二劑，疫苗護照或通行證不是不可行，但目前時機點未到，等到大家都能打到二劑時再來做這件事更有意義，現階段新北沒考慮實施疫苗通行證或疫苗護照。