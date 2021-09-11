新北市水利局為解決中和、土城交界處的積淹水問題，擬斥資6000萬元在中和區壽德公園興建滯洪池，卻引發地方反彈，新北市議員陳錦錠、壽德里長張宗正今（11日）下午帶著近400人簽署的連署書，向新北市副市長謝政達陳情，盼市府重新規畫、另覓他處。

據悉，新北市中和區民德里、自強里、民享里、民有里、瑞穗里、土城延平里等地，長年都有淹水問題，水利局評估後選定在壽德公園興建滯洪池，該案在今年5月決標，但相關規畫卻引發地方反彈，市府曾於8月舉行說明會，現場民眾情同聲反對高聲呼喊「反對興建滯洪池！」

陳錦錠表示，市府在規畫相關政策時應考慮地方聲音，要改善民享街及莒光路等處的積淹水情形，卻選址在壽德公園興建滯洪池，依據地勢、流勢而言，民享街一帶的積水是往中山路三段方向疏流，並非往壽德公園方向，若又從土城將水引來，無疑將水都匯集在壽德公園，周圍民眾都無法認同。

此外，壽德公園若動工興建滯洪池會造成現有景觀改變，讓附近居民少了休憩乘涼的好去處，因此和里長一起帶著近400人的連署書，盼市府重新評估，另覓適當地點設置。

張宗正說，近400人簽署連署，周圍民眾憂心若興建滯洪池會引起雨水倒灌甚至會破壞原有綠地，此外滯洪池興建完成後會有高低落差，周圍有不少年長住戶，外出休憩都很容易發生危險。

張宗正也說，周圍興建中的捷運站也有滯洪池，為何不能規畫在一起，反而是要另外再興建，水利局規畫相關公共工程卻沒有主動告知民眾，讓周圍民眾相當憂心。