日本莫德納新冠疫苗的污染問題似乎又有擴大趨勢，因為在藥劑中發現更多異物並導致兩人死亡後，故又暫停百萬劑疫苗施打。

在疫情嚴峻的日本，目前遭停用的莫德納疫苗數已超過260萬劑。莫德納最新的疫苗污染消息來自於東京附近的群馬縣與沖繩縣南部，因此除了已經移除這163萬劑有問題疫苗外，也暫停另外兩個批次。

問題的一開始，是在日本默德納疫苗瓶內發現異物。後來在28日時，有兩位民眾被指稱，在打過默德納後才死亡的。不過，日本政府曾表示，並未發現安全性有疑慮，現在暫停施打只是一種預防措施，且正在調查死因。

疫苗顧問團體Cov-Navi表示，疫苗內有異物所造成的污染，不太可能是猝死主因。若這些有污染性的異物危險到足以讓某些人死亡，那麼接種這些疫苗後，可能會有更多民眾都會發生某些症狀。

根據日本政府統計，約有50萬人施打的是這批有安全疑慮的莫德納。據悉，此汙染源，應該來自默德納西班牙Rovi藥廠的一條生產線。

群馬縣官員說，群馬受影響默德納疫苗，與已暫停使用的不同。而群馬縣已經為4,575人接種相同批次的疫苗，但並未聽到有不適的消息傳出。