《商情》供給缺口擴大 天氣價飆漲 15:252021/08/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供給缺口擴大，推助全球天然氣價飆升，其中美國天然氣期貨價漲逾4美元/每百萬Btu，創二年半新高；因美國、歐洲受高溫乾燥氣候影響，對製冷電力增加，故提升對天然氣需求大增。 且天然氣主要出口國俄羅斯大幅減少供應，由於北溪2號管線計劃，美俄天然氣管爭端關係緊張，引發全球出現搶氣潮，而歐洲LNG進口量走低，天然氣庫存降至十多年來新低，在現貨市場偏緊現象下，亦推升價格上漲。(商品行情網) 《電腦設備》曜越決配息4.5元 H2營運端看顯卡供給 《商情》擔憂情緒緩解 LME銅價微漲 #全球 #天然氣 #供給缺口 #歐洲 #氣價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》歲修停產 BD漲近三年新高 12:012021/08/24 財經 1分鐘讀財經》炒房客GG了 4成交易遭課重稅 08:362021/08/24 財經 《國際產業》拿下新冠疫苖藥證＋收購Trillium 輝瑞雙喜臨門 12:182021/08/24 財經 《商情》逢低買盤湧入 期銅上漲 10:022021/08/24 財經 《商情》美元疲 支撐紐約棉花連2日反彈 10:022021/08/24 財經 《商情》澳毛下跌 拖累國內毛條價疲 14:002021/08/24 財經 《商情》逢低買入 大阪橡膠反彈收漲 10:022021/08/24 財經 《鋼鐵股》煤礦大漲支撐大陸鋼價 觀望課徵出口稅 12:522021/08/24 財經 加密貨幣回溫 概念股吐悶氣 11:542021/08/24 財經 百萬聖誕商品卡在義烏倉庫 04:102021/08/24 全球財經 《商情》玉米電子盤從6周低點反彈 10:532021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 大陸經濟多久把美國擊敗？華爾街大老先喊：人民幣超越美元 - 財經 越南硬封城 大廠轉單陸、星 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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