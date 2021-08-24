供給缺口擴大，推助全球天然氣價飆升，其中美國天然氣期貨價漲逾4美元/每百萬Btu，創二年半新高；因美國、歐洲受高溫乾燥氣候影響，對製冷電力增加，故提升對天然氣需求大增。

且天然氣主要出口國俄羅斯大幅減少供應，由於北溪2號管線計劃，美俄天然氣管爭端關係緊張，引發全球出現搶氣潮，而歐洲LNG進口量走低，天然氣庫存降至十多年來新低，在現貨市場偏緊現象下，亦推升價格上漲。(商品行情網)