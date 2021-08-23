受投資人逢低買進的激勵，令國際油價在歷經一周的跌勢後，於盤中出現回漲態勢，然而美國原油周線跌幅約9%，布蘭特原油周線跌幅約8%，已創下逾9個月來最大周跌幅，顯示疫情的影響仍然劇烈，因而限制了盤中漲幅；周一(8/23)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.55美元，報每桶62.69美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.66美元，報每桶65.84美元。(商品行情網)