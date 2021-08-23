《國際油價》原油亞洲電子盤止跌 10:532021/08/23 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受投資人逢低買進的激勵，令國際油價在歷經一周的跌勢後，於盤中出現回漲態勢，然而美國原油周線跌幅約9%，布蘭特原油周線跌幅約8%，已創下逾9個月來最大周跌幅，顯示疫情的影響仍然劇烈，因而限制了盤中漲幅；周一(8/23)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.55美元，報每桶62.69美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.66美元，報每桶65.84美元。(商品行情網) 《國際油價》疫情肆虐 原油期貨連續一周收黑 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-2) #國際油價 #盤中 #周線跌幅 #報每桶 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-1) 08:372021/08/23 財經 《期貨》三大期指齊揚 9月台指期狂飆239點 09:112021/08/23 財經 工商社論》大陸互聯網的昨是今非和未來趨勢 04:102021/08/23 財經要聞 《晨間解盤》離底部不遠了 拚漸回穩(倫元投顧提供) 07:462021/08/23 財經 女籃備戰亞洲盃 錢薇娟任教頭 04:102021/08/22 運動天地 東南亞疫情燒 晶片又告急 車商被迫減產 04:102021/08/23 財經要聞 打亞洲盃 三個新戰術出鞘 04:102021/08/23 財經要聞 《台北股市》修正近滿足 空方宜見好就收 08:372021/08/23 財經 《國際產業》PayPal加密貨幣交易服務 進軍英國 08:542021/08/23 財經 外資論壇齊發 台企信心喊話 04:102021/08/23 財經要聞 港交所積極推A股指數期貨 維護國際金融中心地位 09:452021/08/23 兩岸 財經熱門新聞 糟了！晶片缺貨太嚴重 特斯拉營運驚爆恐怖危機 - 財經 浦東機場貨運暫停 航空運價倍增 - 財經焦點 - 中國時報 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 飯店業豁出去 首見零房費求生 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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