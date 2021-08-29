基於國際反核蕃衍條約，如國府不停止核武研製，美國必需停止對核一廠及核二廠核燃料(註十六)的供應。蔣經國面對此一情勢，祗有兩個選擇。一是不理美國的要脅，繼續發展核武。如美國不供應核一及核二廠濃縮鈾燃料，台灣可以自力另建重水式核電廠，所需天然鈾可自國際市場購得。另一選擇就是接受美國意見，停止核武研究，以換取核一、核二廠的繼續興建與運轉。蔣經國經過仔細考量以後，決定暫停核武的腳步。

所以李文科長乃率同國際原子能總署的人員，由參謀總長宋長志上將陪同，到中山院面見唐君鉑院長，由唐氏下達命令，將「新新計劃」的鈽提煉先導工廠拆毀。同時在桃園計劃反應器四周，安裝操作監視器，使核研所人員，不能隨意換裝燃料棒。

蔣經國怎麼向中山院的科學家和工程師們交待呢？他要唐君鉑轉達，核研所的所有工作人員，一個都不變動，照常工作；其他各研究所也一樣，照樣工作。這就是蔣經國多次向國際宣稱：「中華民國有能力發展核武，但絕不生產核武」的真實背景。因為技術的日新月異，製造核武原料之一濃縮鈾的更進一步方法也陸續出現，譬如離心機法、雷射同位素分離法等，核研所的科技專家，當然要繼續注意並涉獵，才能保証蔣經國「有能力發展核武」之說不是一句空話。

美國當然憂慮中山院所具備的科技潛能，1988年策動核研所副所長張憲義的潛逃，目的即在把核研所具備的發展核武能力亦予扼殺。事實上自蔣經國宣佈不生產核武以後，台灣已沒有生產核武的打算。至於發展核武的能力，幾十年前就可以具備，以今日台灣的科技水平，似乎不值得再討論這個問題了。今兩岸和平，已成不可擋趨勢，蔣經國宣佈台灣不生產核武，似更凸顯蔣氏當年的睿智與遠見。歷史不能有假設，但台灣的核武發展，確係以色列核武的山寨版，而且規模還大一倍左右(註十七)。國際間估計，以色列擁有的核彈，應在250枚左右。

假如台灣的軍火庫中，也有250枚核彈，兩岸關係會成為怎樣的局面？幸好，這假設沒有存在。應該感謝美國人的干預，還是感謝蔣經國的退讓？事後看來，蔣經國是可以且有能力堅持繼續發展核武的，他未作堅持，証明蔣經國和其老爸蔣介石一樣，行事不會太極端，亦即頗具中庸之道的精神，其可貴在此。今台灣的核一廠、核二廠、核三廠，都在台灣的經濟發展中扮演過舉足輕重的角色。因日本核災意外引發的廢核風潮，正風起雲湧，濔漫全球。或許台灣整個核能發電，亦將隨著早年的核武腳步，隨風而逝。

我平遠縣鄉親，曾參與中山院之興建及工作者，計核能研究所有姚士龍(姚鉅元先生長公子)、林念生(林錦敏先生長公子)、林彬(林昌緒先生公子)，火箭研究所有林瑞慶(林其華先生女公子)、劉廉興(劉塾章先生公子)、電子研究所有姚士鳳(姚鉅元先生次公子)、李蒼松(李運奎先生公子)，筆者則曾在電子研究所、計劃處及天弓計劃工作。

註十六：

台灣的核能1、2電廠，皆採用美國沸水式反應器，其所用燃料棒為2~5%濃縮鈾，亦即其中U-235含量為2~5%。而天然鈾中U-235的含量，約為0.7%。鈾原子彈中U-235的含量則在99%以上。具有製造濃縮鈾的能力，往往是核子大國，故濃縮鈾燃料棒，非一般國家能夠提供或製造。

註十七：

以色列的核武研製基地在狄蒙娜(Dimona)沙漠中，據推估其使用之反應器為重水式反應器，功率祗為桃園計劃反應器的一半。該反應器係於1958年4月由法國提供，1967年中東以阿第三次戰時，據聞以色列其時已擁有數枚核彈。1988年時狄蒙娜基地一工作人員穆迪爾‧范諾諾投書英國泰晤士報，揭露稱以色列已擁有核彈百枚。以國檢方乃將范諾諾起訴。現已2011年，推估以色列已儲備核彈數應在250枚以上。

(系列完)（本文於2011年6月9日台北市（廣東省）平遠同鄉會會刊轉載）