反萊豬醫師蘇偉碩先前堅決反對萊豬進口台灣，卻被政府「查水錶」，蘇偉碩4日上午收到高雄地檢署傳票，通知於9月22日到案說明。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在《中天》節目中也分享一件自己親身經歷的可怕事情。
徐巧芯4日在《中天新聞》談話節目「洪淑芬辣晚報」中表示，蘇醫師因為反對萊豬進口而被蔡政府查水錶，被依《食品藥物安全管理法》告發，卻等到12月公投快到了才收到，她認為，假如蘇醫師很快就收到公文傳票，事情很快處理完就沒事了，但假如蘇偉碩在公投前被判沒有罪，那對蔡英文政府而言，會有一個很震撼的影響。
徐巧芯指出，這些事照理來說是法律問題，但政府卻都可以將其變為政治操作，將其結合在一起。也因此現在是人人自危。徐巧芯透露，自己有一次在友台電視節目上的廣告時間，評論議題用「脫褲子放屁」這句話，導播卻很緊張和她說，節目開始後不能說脫褲子放屁，徐巧芯感到相當驚訝，她覺得這句話是厘語，意味多此一舉，並非罵人的話。導播想了一想，回她說，那應該可以。
徐巧芯感嘆，難道NCC的惡質，已經讓大家噤若寒蟬到需要自我審查的地步了嗎？她覺得，從這件事來看，讓人體會到這個政府的恐怖，也讓她體會到NCC的可怕，已經讓媒體人嚇到必須要用言論自我審查到這個程度。此外，她還聽到，另一檔節目也是如此，NCC會調出幾個月前的節目要節目製作組寫報告，這是有多離譜的一件事。
話鋒一轉，徐巧芯直言，從蘇偉碩醫師和NCC的爭議來看，當蔡政府想針對誰的時候，就會無所不用其極的用公權力手段，造成當事者的困擾和麻煩，逼人閉嘴。
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