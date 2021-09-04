國民黨辯論會今登場 4黨魁候選人首同台交鋒激辯

國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源聚焦兩岸、美中台關係等議題攻防。(圖/國民黨提供)

現任黨主席江啟臣提出3大理念、3大競選黨主席的理由，以及5大目標，同時他也在辯論會中宣布，自己不會參選2024年的總統大選，並會為了推出能打敗民進黨，重返執政的候選人而努力。

江啟臣在第一階段政見發表時表示，適任的黨主席該帶領國民黨走對的路、做對事，他主張基於中華民國憲法，以原汁原味的九二共識為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰。中華民國，不該成為美國與中共對抗下的棋子，讓台海陷入兵凶戰危。江啟臣重申，若他連任黨主席，2024總統大選將無私造王，力拚國會過半。

張亞中則指出，他當黨主席有三大使命，「救黨、救國、救兩岸」。第一，掃除李登輝在黨內的政治遺毒。堅持孫山中主席理念，身分認同上大聲說出，「台灣人也是中國人」。在救國主張部分，將統合國會、議會，向社會募集3億新台幣，成立「正義基金」，即「打鬼基金」，揭發民進黨惡行的任何行為，包括高端疫苗股價不合理、蔡英文的論文，在黨主席底下成立「伸張正義部」，打擊任何蔡政府不法行為，絕不寬貸。救兩岸部分，他主張推動兩岸任使，結束兩岸敵對狀態，與大陸北京協商，交給黨員公投決定要和平、要戰爭抉擇，為台灣創造和平。

朱立倫指出，20幾年來，2001年政黨輪替，他打下桃園；2009年金融風暴、八八風災，他當行政院副院長，這叫承擔。2016年，當時黨要分裂，他承擔換柱，無怨無悔；2020年他立刻宣布支持韓國瑜，不管任何變化不抱怨。去年初，總統大選，他也承擔敗選責任。現在面對更大挑戰，民眾希望國民黨更強更硬，我們需要有經驗，有能力，團結大家強硬對抗民進黨，不能猶豫不能等待。

朱立倫最後強調，國民黨就是要推最強候選人，強的國民黨就是造王者，國民黨的中心思想，就是孫中山、經國先生的中心思想，創造台積電的護國神山，民進黨卻創造高端。不要給民進黨見縫插針，大家團家在一起！