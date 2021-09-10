張亞中參選黨主席宣示，若當選，將尋求與北京簽署《創造兩岸和平備忘錄》。簽署後的備忘錄，在經由黨員公投複議後，成為中國國民黨的重大政策，並依此做為與民進黨2024年大選「要和平還是要戰爭」的抉擇。

和平是最高價值，值得所有人努力追求捍衛。但是，很可惜的，大多數人都只是嘴巴上要和平，但沒有勇氣與行動追求和平。更悲哀的，竟然還有人害怕國人追求和平，甚而要懲罰追求和平。

民進黨已經看出和平備忘錄對其兩岸政策的殺傷力，更恐懼一旦和平備忘錄簽署，將是民進黨台獨論述，甚而其政權全面瓦解之時。陸委會因而率先表示，非經陸委會與主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力與政治議題的協議，違反規定者可以依法加以處罰。

《創造兩岸和平備忘錄》當然是個政治性的文件，但那是中國國民黨與北京之間為了創造和平的意向書，在中國國民黨在野期間，它不會涉及任何公權力，但是可以與執政的民進黨做明顯的區分：一個是為台灣人民追求和平的政黨，一個是不惜把台灣人民帶向戰爭的政黨。

民進黨的確很鴨霸，但他只能嚇嚇那些本身就不了解兩岸關係，或是平時就是拿香跟著民進黨拜的國民黨高層。不過，民進黨的長期恐嚇，也的確產生了些效果，有國民黨的主席參選人以在野為藉口，絕口不敢提創造和平，而只是講些「民進黨應該接受九二共識」，或只敢說說「兩岸應加強交流」等民進黨理都不會理的空話。

消極的等待是不可能有和平的，只有積極創造才有可能。張亞中希望為兩岸創造和平已經多年，有足夠的知識與無畏的勇氣，是不會被民進黨政府嚇到的。即使民進黨政府要擴大解釋，想要進行政治恐嚇，水裡來，火裡去，張亞中也不會有任何畏懼的。

為兩岸創造和平是大願，值得用生命去追求，民進黨政府的恐嚇反對，只是自甘墮落，自取其辱，自我毀滅！

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