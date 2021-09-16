台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，國民黨主席候選人張亞中今（16）日受訪時直言，陳柏惟表現太差了，人品等各方面都出了很大問題，當然要罷免。

張亞中今日接受《中時新聞網》專訪時，被問到陳柏惟的罷免案，他表示「當然罷免，表現太差了」，且罷免是人民的權利，國民黨不能說這事情是老百姓的就不表態，「那為什麼要我們表態支持你呢？」

他認為，政治的東西不要怕沒有立場，但重點在於有立場要講的清楚，把態度、事實講清楚，「立場不必中立，但態度要客觀」。

國民黨主席候選人張亞中（見圖）直指陳柏惟人品有問題。（圖／中時新聞網直播畫面）

再談到陳柏惟，張亞中強調，除了人品、言論外，他還影響了台灣良善價值，台灣必須要成為一個文明的社會，如果講話用這麼低俗的方式，用這樣的方式問政，這種政治表現，「我國民黨不接受，我張亞中當黨主席，我就罷免你」。

張亞中認為，民間的罷免活動要盡量支持，也許有人會說不要碰，他也認為這沒問題，但在立場上可以支持，且不可能一個黨沒有立場，「你可以批評我對不對，但我就是要有立場」。