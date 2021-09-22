國民黨新北市青工會今日召開記者會力挺朱立倫 (吳家豪攝)

國民黨新北市黨部青工會總會長林聖迪、副總會長葉瀚謙、青年代表蘇渟、今日於台大校友會館召開記者會表態力挺國民黨主席候選人朱立倫。

國民黨新北市黨部青工會今日出面支持朱立倫，現場約9人到場力挺。

蘇渟也作為現場代表，宣讀「給中國國民黨全體黨員的一封信」，並指出過去國民黨曾帶領中華民國打拼奮鬥，成亞洲經濟奇蹟，如今卻淪落至此，根本原因是黨已喪失捍衛中華民國核心價值的能力。如今只有朱立倫符合國民黨、中華民國及台灣人民共同利益，呼籲黨員站出來支持朱立倫。

全信內文如下：

敬愛的中國國民黨同志您好：

我們是一群和您一樣，熱愛中華民國；弘揚中華文化；追隨國父孫中山思想；渴望兩岸和平互助；期待台灣人民過好生活的「忠貞的中國國民黨員」！請問您現在過得好嗎？請問您覺得未來有希望嗎？請問您認為國民黨能否抵抗民進黨的台獨行徑，保衛中華民國，讓人民過得更好？也許我們的答案都一樣，也許都是我們心裡的痛，但我們說不出口！為什麼？為什麼一個曽帶領、捍衛中華民國，自1949年起，在台灣打拼奮鬥，成為亞洲經濟的奇蹟，更成為四小龍之首40餘年的泱泱大黨，竟會淪落至此？

原因很複雜，但歸納起來也很清晰：一是喪失「捍衛中華民國」的核心價值，甚至逐漸往民進黨「台獨」的意識形態靠攏，尤其每次大選失利，黨內總有些聲音，認為是「中國」的原罪，遂提出「中國國民黨」改名為「台灣國民黨」的荒謬主張。所以國民黨越來越喪失自己的黨魂、黨格，台灣也越來越沒有藍綠，只剩下大綠小綠罷了。二是在蔡英文和民進黨倒行逆施，只為私利，只會算計，殘害人民健康、利益和權益之際，國民黨卻無法凝聚黨內共識和人民力量，起而反抗、阻擋，讓人民失望。依此發展，國民黨不但無法拿回執政權，甚至會越來越小，小到只剩被台獨份子拿來消遣的政黨，再繼續下去，我們真不敢想像…！

敬愛的同志，您應該不會否認：只有國民黨有能力捍衛中華民國；讓兩岸和平互助發展；讓台灣安全；讓人民過得更好？因此國民黨不但要存在，更要茁壯發展。為此，我們不畏任何打壓、栽贓、清算，我們挺身而出，目標只有一個：讓朱立倫當選國民黨主席，實現我們的願望：

一、 朱立倫會捍衛中國國民黨核心價值，堅守中華民國憲法和體制。

二、 朱立倫不會只抱美國大腿，成為抗中反中的馬前卒，也不會只向中共靠攏，淪為中共的傳聲筒。

三、 朱立倫能整合黨內力量，讓國民黨成為一個團結的國民黨，不會發生「令不出黨中央」的窘況。

四、 朱立倫歷任基層、中央和國民黨等重要職務，對地方、黨務、政務都很嫻熟。

敬愛的同志，這次四位國民黨主席候選人雖都各有優點，但只有朱立倫符合國民黨、中華民國和台灣人民共同的利益。懇請您以大局為重，將您神聖一票，支持朱立倫，讓國民黨再造；讓中華民國再興；讓兩岸和平、讓台灣人民安康，謝謝您！