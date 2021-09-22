國民黨主席選舉在即，同黨的新竹縣長楊文科22日接受媒體人黃光芹的專訪，被問及對於這次國民黨主席選舉的看法，楊文科認為，當主席的人選通常是通才，要比較周詳周延、不會偏某一個角度，黃光芹問，江啟臣民調落後，朱立倫是否比較接近楊所提的黨主席條件？楊文科回應「照你這樣提，好像是啊！」。

楊文科被問到對於張亞中的看法，楊文科說，他不認識張亞中，但認為張亞中論述能力強，能激起許多黨員的同感，但當主席的人選必須要是通才，對政治的看法要周詳周延，不會偏向某個角度，而張亞中的說法讓人感覺比較偏。

楊文科表示，沒想到國民黨主席選舉空前激烈，他認為主席人選，必須要成穩內斂，對於執政黨、台灣及大陸的關係，還有對美國、日本的關係，要有正確看法且無私，絕對不是講大話，要好好思考。

黃光芹最後問及，現任黨主席江啟臣民調落後，朱立倫是否比較接近楊所提的黨主席條件？楊文科笑回，「照你這樣說，好像是啊」，形同鬆口表態。