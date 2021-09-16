張亞中民調高引發危機感？ 朱立倫：國民黨不能強起來是最大危機

國民黨主席選舉只剩9天，回鍋參選的朱立倫16日在高雄被問到有周刊報導他透過管道向對岸闡述自己的兩岸論述，朱回應，他的兩岸論述一路走來始終如一，全都是公開資訊，報導並非事實。

被問到台灣國防預算提高，他認為最好的國防是「和平」，兩岸愈和平，國防支出愈能減少，更好的國防是台灣全體國民團結。

回應張亞中送考紀會案，朱立倫說，提案是由組發會提，經中央工作會通過再交由選監小組決定，現在既已撤案，就趕快讓選舉回歸正常，其餘的就由中常會查明。

朱立倫說，黨內任何的不團結都是讓人看笑話，民進黨最希望國民黨不團結，一旦國民黨選出最弱或最極端的主席，國民黨就結束了，這也是民進黨最期待的。

被追問張亞中民調較高，會不會有危機感？朱回答，危機感是整個國民黨以及中華民國的生存發展，他也反批民進黨分化、製造對立，連打疫苗都還要分你我，影響台灣士氣。朱立倫說，國民黨員要團結，絕對不能中了民進黨的圈套，就是他勝選的關鍵。