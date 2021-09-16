國民黨主席選舉將於9月25日投票，今傳出一份最新民調顯示，候選人張亞中支持度暫居第一，國民黨主席江啟臣強調，現在揭露備受質疑的民調，也會讓不同陣營操弄選情，而這只是黨內選舉，如果需要這樣操弄選舉，將來如何超越民進黨。

江啟臣指出，現在民調太多，可不可以公布完整的民調，並且發佈單位也應具名正式發布，否則民調都看不完，而每一份大家都要質疑它的真實性，現在揭露備受質疑的民調，也會讓不同陣營操弄選情，若就連黨內選舉要用這樣方式操弄，那將來該如何超越民進黨。

江啟臣表示，對於張亞中居第一的民調他沒看過，他嚴重懷疑這樣的操作操弄，對於黨內選舉更加複雜，而距離投票時間越來越近，還刻意揭露不完整民調，國民黨要選務中立與行政中立，是不可能去做黨內選舉民調。

江啟臣認為，這種民調目的是什麼，是要操作什麼，若任何陣營有亡黨感，那就出來公開呼籲，開大門走大路，不要什麼方式都用放話的，為何要用民調去倉作亡黨感，若就連在黨內選舉都沒有信心，將來該如何帶領黨員。

江啟臣強調，至於外界捕風捉影或者影射方式，他覺得可以不必，若真的覺得過程中誰有違選務中立，那就由候選人團隊提起檢舉，由選監委員會處理，一切公開照制度，但沒有證據就不要亂講話，否則亂放話、影射、抹黑，就是讓年輕人不喜歡國民黨的原因。