一場國民黨主席選舉，又引發黨內團結的呼聲。如何撕掉外鬥外行、內鬥內行的社會公認標籤，是國民黨的當務之急。

說到團結，具體方法不外乎「人能容」和「事商量」兩項原則。

一個組織有一定規模後，其成員間，難免有投緣與不投緣者；遇事待決時，成員間意見分殊，也是正常現象。因此，組織領導就該帶頭做起，包容與己不投緣者，並時時提醒其他成員，要彼此尊重，相互包容。在決策過程中，領導當然可以表示個人意見，但也要讓其他成員充分表達己見，大家再就各類意見共同討論，理性分析利弊得失，然後尋求共識，形成集體意識與最後決策。

因此，要說團結，本來就不是件容易的事。那需要組織領導刻意經營與小心呵護，也是領導能力中的核心技術。如今，對國民黨而言，強人政治時代早已過去，因此，做為國民黨主席者，更需要具備維護團結的領導能力。

從上述原則來觀察，這次四位國民黨主席候選人，顯然在表達個人競選理念時，沒有展現促進團結的決心與能力，而是著重於攻擊競爭對手弱點，企圖壓低對手得票數，以求得個人勝選為主要出發點。這是這場選舉最讓人遺憾之處。就以競選策略來說，當候選人發現，對手只重攻擊同志，而無加強團結之意時，竟無一人看出，這是對手的弱點，也是展現自己可以促進團結的領導能力優勢，並藉此提升自己的格局高度，達到勝選目標。

所以，以黨員民調居前的張亞中來說，在「人能容」方面，張明知自己在地方首長與派系中缺乏人脈，就應該多展現對國民黨組成結構異質化的尊重與包容。而不該厲聲宣稱要清除李登輝餘毒。退一萬步而言，就算部分黨內政治人物過去曾與李交好，李既已離世，張若當黨主席，其領導能力的展現，應該是對這些黨員化其毒、用其長、避其短。曹操都能重用關羽，張教授難道只能用「清除」法排除異己？

在中天舉行的電視辯論會中，有一提問是：若當選黨主席，要對競爭對手安排何職位？結果四位候選人中，竟無一人具體回答。心胸氣度之窄，令人詫異。就促進團結而言，候選人為何不能大度表示，若自己勝出，必定邀請三位對手擔任黨的副主席，與黨主席分工合作、各展所長，四人合體，為黨奮鬥？講一句讓國民黨沒面子的話，如果蔡英文當年在黨內初選贏了賴清德後，都能提名賴為副總統候選人，而賴也願意顧全大局接受提名，國民黨四位黨主席候選人難道不能合作共事，連民進黨都不如，又要如何團結全黨，重返執政？

在「事商量」方面，張教授明知其兩岸論述，在2015年換柱風波中，已經引發黨內強烈質疑，此番競選黨主席，又怎能一意孤行、堅持己見到底？其實，張的論述，根本不是急統或紅統主張，跟黨內已普遍接受的一中各表，也只有些微差異，出發點都是要維護中華民國與兩岸和平。既然如此，張若以團結為重，豈不應該表示，當選黨主席後，其個人主張將和其他黨員的兩岸高見，合併討論，以求共識？朱若重視團結，也不該大扣張的帽子，而應該表示，自己勝選後，願意尊重張的意見，將其納入黨內兩岸論述的共同討論中。

所以，說到團結，看似困難，其實也不外乎「海納百川」四字而已！海納百川不是和稀泥，而是人能容、事商量，成其大也！國民黨的領導人如果心胸狹窄，只能唯我獨尊，不容異己異見，又怎能說服異質性特高的黨內次級組織，共同為黨奮鬥？

（作者為中國文化大學教授）

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