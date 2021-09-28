全球局勢的演變好像隨著計算機的演算速度越來越快。8月份，還在看阿富汗反恐戰爭的快速逆轉，9月份又來了美英澳創建的AUKUS聲明。這將由美、英兩國於18個月內協助澳洲規畫核子動力潛艦之籌建方案，另外三國將針對網路戰能量、人工智慧、量子技術及水下能量等議題，建立安全及國防相關之深化合作。此一舉動促使澳洲直接撤銷2016年與法國所簽訂高達1兆8千億台幣預算的12艘傳統潛艦合約。一如美國總統拜登撤出阿富汗的倉促決定，這突然發布的訊息，又再度引起歐盟與法國對美國領導的不信任感，成為世界的重大新聞。

就戰略及技術兩方面來探討此一事件，在戰略上，AUKUS聲明有著70及80年代冷戰時期的思維，可以聞到圍堵中國大陸的煙硝味。以美國現行建立的雙邊（協防與安保條約）及多邊（四方及五眼等聯盟）安全架構，已足以達成技術及情報的交流，AUKUS協議的建立，似嫌多此一舉。然而就戰略的執行面上，卻需要藉由此協議扮演啟動機制，協助澳洲籌建核潛艦。澳洲的8艘核潛艦預算應會超過2兆台幣。英國除持續獲得核動力專業技術及商業契機外，且同時著手規畫其下一代核潛艦。美國則完全針對中國大陸的威脅，當然希望拉攏英、澳，建立共通的資源。三者利益結合，自然也就把法國放在一邊了。嚴格來說，AUKUS只是依附美國印太戰略，分享國防技術的協議指導，並沒有論及三者合作之戰略構想。

澳洲總理默瑞森公開表示，核潛艦籌獲符合其國家利益。澳洲的國家利益是指澳洲之安全、經濟繁榮及國際秩序的維持。至於核潛艦部隊將如何銜接及支持其國家利益與軍事戰略，則未公開、透明。也沒有說明策略之規畫是否能達到擬訂之具體目標。從澳洲週邊國家來看：馬來西亞及印尼對核潛艦案持負面意見，認為此舉將刺激區域的軍備競賽；新加坡明確表示希望AUKUS能有建設性的作為；越南不表態。我們不禁要質疑，澳洲核潛艦案能夠強化國際關係的平衡嗎？或是更增加亞太地區安全環境的動盪？當然值得一提的事，當媒體訪問賴清德副總統，他則表示歡迎，此一表態是否太快？在戰略評估上，不表態也可是一選項。

從技術面觀察，預判澳洲的核子潛艦，要到2040年才能成軍服役，現役的柯林斯級柴油潛艦即將面臨除役，兩者銜接不上，至少將產生20年的水下戰力空隙。然潛艦建置費用驚人，若再加上配套之作戰通信（衛星通信及超低頻通信）、指管能量、訓練（潛航模擬器、戰鬥系統模擬器）、深海救援、後勤維護設施、核管制能量及後續核廢料處理等，將是一筆相當龐大的國防支出，這是否會對澳洲已經不佳的經濟狀況，產生重大影響？

澳洲的潛艦發展過程及此次核潛艦籌獲案例，無論戰略價值及技術，非常值得持續追蹤。因為我們的國造潛艦案，預估也至少需要2000億以上的預算，雖然背景不同，然亦可相對的從其中學習及參考。總的來看，戰略上，潛艦是執行累積性戰略的利器，需要時間累積戰果。如果台海衝突的場景是速戰速決，它的戰略貢獻度將相對減低。技術上，我們做出一艘能下潛及上浮的載台應不是問題，但是能否建造一安靜、低噪音的潛艦，可有效執行作戰任務，以現行拼湊的系統，也沒有科學測試或模擬數據能佐證其可行。（作者為國際應急管理協會台灣代表）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※