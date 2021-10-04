戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天發表3.7版本更新，推出廣受玩家喜愛的萬聖節特別活動，也宣布蘇聯巡洋艦將正式進入搶先體驗階段。

今年的萬聖節特別活動將分成兩階段進行。第一階段活動日期為10月4日至10月17日，率先登場的為「拯救 Transylvania」戰役。玩家與狡猾的Rasputin進行搏鬥的同時，要試圖將Transylvania安全送達港口。第二階段隨即登場的為「黑暗中的光明」戰役，玩家的目標則是將港口關閉。獎品的部分，玩家可以期待一系列加值戰艦、III 階英國主力艦 Bellerophon、IV 階義大利巡洋艦Genova、主題指揮官、迷彩、寶箱和其他遊戲內商品。

3.7版本更新中，一系列蘇聯戰艦將進入搶先體驗階段，包括IV 階巡洋艦Kotovsky、V 階Gorky、VI階Tallinn，每艘戰艦皆帶各自持有一項特別任務，該分支也將於下個月發行的3.8版本更新中開放讓玩家進行研究。

另外，全新100關卡的Element of Choice 戰役將開放5週讓玩家進行挑戰，並將送出VII階加值驅逐艦Firesland和泛亞洛陽艦為戰役最終獎勵，這也是首次遊戲於戰役的最終獎勵釋出一艘以上的戰艦。 基於Admiralty Backing，玩家可以在完成戰役後選擇其中一艘戰艦作為獎勵，第二艘則可使用達布隆購買。