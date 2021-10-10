為了拍出好的照片，舉凡取景、構圖、角度、光線、方位等要素缺一不可，不過除了拍攝技巧之外，若是有天時地利的配合，還能營造出特別的氛圍。日本一名網友上月趁著颱風起霧的時候，拍下一幕令人眼睛一亮的奇景，在網路上瘋傳。

根據日本媒體《Jタウンネット》報導，日本一名網友上月24日在推特帳號「@JIYUKENKYU_jp」分享一張魔幻照片，畫面中可見，一座年久失修的古老「幽靈橋」飄浮在濃霧之中，斷橋上長滿植物和青苔，水邊微微倒影如夢似幻，加上橋身後頭壯麗的山嵐景色，猶如置身在神秘的魔幻世界之中。

報導指出，原PO拍攝這張照片的日期正是「璨樹颱風」登陸日本的時候，滂沱的雨勢營造出濃霧瀰漫的奇幻景象，原PO也坦承，確實是有意拍攝霧中景色，才會刻意選在此時，沒想到濃霧遠比他想像的還要厚重，才會讓他捕捉到猶如「幽靈橋」的瞬間。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「簡直不敢相信這是真實照片」、「我還以為是畫出來的」、「幻想般的風景」、「感覺橋的另一端連接著異世界」、「絕妙的風景！從橋中間長出的樹木大小，可以看出這座橋的歷史有多久遠」。