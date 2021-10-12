【愛傳媒簡秀枝專欄】大自然療傷止痛的能力，是讓人佩服的。

12年前，因為受到莫拉克（Morakot）颱風，對於南台灣造成重創，造成6百多人死亡。許多南部偏鄕在大量口石流下，橋毀路段，哀鴻遍野，近似滅村，損失慘重。

有幸隨先探公司南下采風，回到當年的災區現場，強烈感受到大自然生態修復的能力，以及各單位重新造新橋、鋪新路，在悲情中重新站立起來。

時值雙十國慶日，舉國歡騰，又因疫情逐漸控制，扶老攜幼，全家出外踏青的人數增加了。一趟高雄茂林多納部落之行，不但親睹遠山微笑，彩蝶飛舞，魯凱族特色的圖騰與傳統石板屋，所展現出的風華，讓人印象深刻。

導遊口沫橫飛，談古說今，人，是無法勝天，但順天之後的自我反省、修復與重建，確實令人衷心感佩。吃著原住民風味餐，喝著原鄉日曬現磨咖啡，多少往事與血汗，盡在不言中。

向大自然致上最敬禮。還有，逆來順受的堅強在地住民，我們忍不住也要豎著大拇指，向他們稱讚一番！

作者為典藏雜誌社社長

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