2021年新北全國運動會台北市立大學詩欣館游泳池畔再傳破全國紀錄的好消息，代表高雄市的莊沐倫17日在男子50公尺仰式以25秒65雙破全國、大會紀錄奪金，宣告自己走出陰霾。

「上次破全國我才高三，現在都大三了！」莊沐倫感嘆道，他上次締造50公尺仰式全國紀錄是2019年全國運動會，那一屆他還一口氣創下男子50公尺、100公尺和200公尺仰式全國紀錄，但進入大學後成績沒有突破，甚至還退步，讓他開始自我懷疑，直到今年全國大專校院運動會，終於在心態上有所轉變，加上物理治療師協助保持身體狀態，讓他在這次全運會破繭而出。

專注於自己後，讓莊沐倫比賽時不再想太多，50公尺仰式預賽時就衝出26秒45大會紀錄，讓他在晚上的決賽更添信心，成績也更上層樓，以兩年半以來個人新高的25秒65完賽，賽後他說：「很開心，也是給自己打了劑強心針，不過也只能開心一下下，接下來100公尺仰式、200公尺仰式期許再創新高。」

除了個人50公尺自由式破全國奪金，莊沐倫同一天也在4X100公尺混合式接力，和高雄市隊隊友以3分51秒68助隊再下1面銅牌，台中市隊則以3分43秒09完成全運會男子4X100公尺混合式接力5連霸，台北市隊3分43秒98銀牌。