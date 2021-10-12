綽號「阿邦師」的李正邦因販賣假貨被告詐欺，他遭拒絕收監後，出獄後竟然上網從事網拍，橋頭地檢署檢察官12日獲報後，已訂期傳喚李正邦到案說明，將再確認其目前病況，並請高雄第二監獄重行評估李正邦是否再入監執行。

橋頭地檢署下午發表聲明，指對於李正邦的執行案件，並無疏縱，均有按時審核李正邦的病況。

橋檢指出，李正邦此前因詐欺案件，經法院判處有期徒刑3年6月確定。但李正邦於去年9月30日入監服刑，他於去年10月7日就向高雄第二監獄以罹患癌症為由，拒絕服刑。檢察官依照「法務部矯正署高雄第二監獄拒絕收監評估單」，依監獄行刑法第13條第6項規定，於10月8日釋放李正邦並責付家屬。

橋檢說，李正邦在遭拒監後，均有提供就醫診斷證明書供檢察官審核病況，檢方也定時要求李正邦提供就醫的診斷證明書給檢察官審核病況，並於今年9月24日請台北市信義警分局吳興派出所員警到李的信義區住處查核。